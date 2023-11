McDonald’s assume in tutta Italia, serve il diploma: requisiti e domanda

Tante le opportunità sul territorio nazionale

ROMA – McDonald’s assume. La multinazionale statunitense cerca addetti alla ristorazione: l’attività si divide tra cucina e sala ristorante. Si tratta di un lavoro per la maggior parte dei casi part-time. McDonald’s assume nei ristoranti di tutta Italia, sono diverse le posizioni aperte e tante le opportunità sul territorio nazionale.

L’azienda, inoltre, offre opportunità di crescita personale e professionale, organizzando corsi di formazione interni, e si può accedere anche a delle borse di studio.

In cosa consiste il lavoro

L’attività di lavoro si divide tra cucina e sala ristorante. In cucina, l’addetto prepara i prodotti, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione. In sala, invece, si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinché possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei ristoranti.

McDonald’s assume, i requisiti

I requisiti richiesti sono: ottime doti relazionali; diploma di scuola media superiore; orientamento al lavoro di squadra; flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative. Approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente sono le principali caratteristiche ricercate.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda bisogna collegarsi al sito di McDonald’s, accedere alla sezione ‘Lavora con noi’ e compilare il form per il ristorante prescelto.

