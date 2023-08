Meccanico abusivo minaccia i poliziotti a Nesima: denunciato

Gli agenti del commissariato scoprono due officine abusive e denunciano il responsabile di alcune case vacanza per evasione

1' DI LETTURA

CATANIA – Arriva la polizia e lui si piazza davanti al garage per impedire di sanzionare la sua officina abusiva. Per questo il responsabile è stato denunciato a piede libero. È accusato di rifiuto di fornire le proprie generalità, minacce e resistenza a pubblico ufficiale dagli agenti del Commissariato di Nesima.

Poi la Polizia locale gli ha contestato tre violazioni amministrative. Lo accusano della mancanza di Scia, ovviamente. Poi è accusato dell’assenza di Autorizzazione comunale per l’esercizio di mestieri rumorosi. E della mancata tenuta del registro carico e scarico rifiuti pericolosi. In tutto sanzioni per 10 mila euro e il sequestro amministrativo delle attrezzature.

Un carrozziere abusivo è stato denunciato per “immissione di fumi nocivi nell’atmosfera”. Pure lui non aveva comunicato l’inizio attività. E anche a lui sono state sequestrate le attrezzature. Per le successive incombenze, sono stati informati gli enti competenti e la Guardia di Finanza.

La polizia ha anche denunciato per truffa alcune persone. Si sarebbero fatti versare somme da un uomo per una polizza assicurativa mai stipulata. Ed è stato denunciato il responsabile di alcune case vacanze che avrebbe affittato case in nero. È accusato di “omessa comunicazione degli alloggiati”. E segnalato per evasione delle tasse di soggiorno in favore del Comune di Catania.