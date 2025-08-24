 I medici su Bennato: "Deve riposare", annullate due tappe del tour
I medici a Bennato: “Deve riposare”; annullate due tappe del tour

La prescrizione al San Vincenzo, saltano Viagrande e Borgia
SPETTACOLI
di
1 min di lettura

VIAGRANDE (CATANIA) – Deve riposare per dieci giorni. Per questo è stato annullato il concerto in programma questa sera a Viagrande di Edoardo Bennato, nell’ambito del suo “Sono solo canzonette tour”. Un tour nel corso del quale Bennato gira da settimane piazze, anfiteatri, campi sportivi e arene in tutta Italia.

L’artista è stato visitato all’ospedale San Vincenzo di Taormina e per questo ha deciso di annullare questa serata e anche la tappa di dopodomani, il 26 agosto, a Borgia (Catanzaro). Si tratta di uno stop necessario per motivi di salute: agli spettatori e fan, ha detto l’entourage, “va il ringraziamento per la comprensione”.

