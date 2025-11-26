Medicina specialistica, la Regione: “Entro 10 giorni il budget 2025”

Ecco gli impegni assunti durante l'incontro con le 14 sigle

PALERMO – Definire il budget di quest’anno in tempi brevi, assegnare quello del 2026 entro i primi mesi del prossimo anno e istituire un tavolo tecnico sui fabbisogni.

Sono questi gli impegni presi nel corso dell’incontro, che si è tenuto questa mattina a Palazzo d’Orléans, tra Salvatore Sammartano, capo di gabinetto del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, e una delegazione delle 14 sigle dell’Intersindacale della medicina specialistica convenzionata siciliana che hanno manifestato davanti alla sede della Presidenza, a Palermo. Lo dice la Regione siciliana.

All’incontro, in rappresentanza dell’assessore alla Salute Daniela Faraoni, ha partecipato il suo capo di gabinetto Giuseppe Sgroi.

Medicina convenzionata, le tappe

Il primo step sarà la definizione, entro una decina di giorni, del budget 2025. Fino a venerdì 28 novembre resterà aperta la piattaforma attraverso la quale le strutture possono comunicare i parametri richiesti. L’assessorato si è impegnato, già da lunedì, a trasmettere i dati alle Asp che così potranno convocare i rappresentanti delle strutture per la firma dei contratti. Per quanto riguarda, invece, il budget del 2026 l’obiettivo è quello di arrivare alla sua definizione non oltre il mese di febbraio.

A fronte della richiesta avanzata dalle sigle sindacali, la presidenza della Regione ha dato la propria disponibilità all’istituzione di un tavolo tecnico specifico sui fabbisogni. Inoltre, sul tema delle tariffe, è stato confermato, nonostante l’impugnativa, l’impegno finanziario di 15 milioni di euro previsto nella manovra bis per meglio difendere la norma regionale.

L’assessorato della Salute si è inoltre impegnato a remunerare, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dallo Stato per i programmi di Psn, le prestazioni erogate da privati accreditati riconducili all’area della prevenzione. A disposizione ci sono cinque milioni di euro ma altre risorse potranno essere reperite nel 2026. Infine, è stato ribadito che l’obiettivo resta il superamento del piano di rientro nel più breve tempo possibile, effettuando periodiche verifiche sui progressi.