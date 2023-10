Medio Oriente, Biden: l’Egitto aprirà un varco per aiuti umanitari a Gaza

Il presidente Usa ottiene il passaggio di 20 camion, per l'Onu ne servirebbero 100

WASHINGTON – Usa ed Egitto annunciano l’accordo per la riapertura e breve del valico di Rafah, per l’arrivo di aiuti umanitari a Gaza. Biden ha ottenuto il passaggio di 20 camion, ma secondo l’Onu ne servirebbero 100 al giorno. Israele continua a colpire postazioni Hezbollah in Libano.

Ripartito dopo il viaggio lampo in Medio Oriente, il presidente americano nega che gli Usa interverranno militarmente se le milizie filoiraniane attaccheranno lo Stato ebraico. Cinquecento arresti a una manifestazione ebraica pro-Gaza davanti al Campidoglio americano. La Cina spera di collaborare con l’Egitto per portare “maggiore stabilità” in Medio Oriente, afferma Xi. Sunak oggi da Netanyahu a Tel Aviv.

Intanto, si registra allarme terrorismo in tutta Europa: “La minaccia è elevata e può aumentare”, avverte l’Ue. “C’è il rischio di una vendetta da parte di terroristi radicalizzati”, dice Crosetto. Per il timore di attentati, l’Italia sospende il trattato di Schengen e ripristina i controlli alle frontiere insieme a Francia, Svezia, Germania, Polonia, Norvegia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Austria. Ancora allarmi bomba in Francia.