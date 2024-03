Meloni al vertice Ue-Egitto: “Su Regeni verità e giustizia”

Le parole della premier

ROMA- La premier Meloni è al Cairo per il vertice Ue-Egitto e per siglare una serie di accordi bilaterali con il presidente al-Sisi nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa. Nel paese la presidente del Consiglio è in missione con la von der Leyen. Verso un memorandum Ue-Egitto, che prevede uno stanziamento tra

prestiti e sovvenzioni di 7,4 miliardi fino al 2027. L’obiettivo è accompagnare le riforme economiche e sociali dell’Egitto, e al contempo sostenerlo per fronteggiare l’emergenza migranti. Caso Regeni, Meloni ha confermato che gli accordi non cambiano la posizione dell’Italia, ‘sul processo siamo andati avanti, alla

ricerca della verità e della giustizia’.