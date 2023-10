Meloni: “Hamas va condannata senza ambiguità, no all’escalation”

1' DI LETTURA

“Il terribile attacco di Hamas si è abbattuto contro civili inermi con una efferatezza senza precedenti che lascia allibiti – ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al summit per la pace al Cairo – e che dal nostro punto di vista è giusto condannare senza ambiguità”.

“Siamo molto preoccupati per la sorte degli ostaggi, ci sono anche degli italiani, chiediamo l’immediato rilascio”, ha aggiunto Meloni. Poi ancora: “Dobbiamo fare l’impossibile per evitare una escalation della crisi, perché le conseguenze sarebbero inimmaginabili. Il modo più serio per farlo è un’iniziativa politica per una soluzione strutturale che si basi sulla prospettiva dei due popoli e due Stati, una soluzione che deve essere concreta e deve avere una tempistica definita”.