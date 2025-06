Meloni “Referendum è stato un voto su opposizioni, non su governo”

MILANO (ITALPRESS) – Sui referendum dell’8-9 giugno “il punto centrale per me è che dall’inizio di questa vicenda io non ho capito il senso da parte dell’opposizione di sinistra di presentare dei referendum abrogativi di leggi che aveva fatto la sinistra e dire che il referendum era un test contro contro il governo. A me invece pare che fosse solo una cosa interna alle opposizioni. Se volessimo dirla tutta, anche chi è andato a votare ha comunque votato contro leggi della sinistra, non contro leggi fatte da noi. Quindi cerchiamo di essere onesti. Io dico, mi pare che si sia trattato di un referendum sulle opposizioni più che sul governo e che tra l’altro il responso sia stato abbastanza chiaro”.

Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento con Milano per i 25 anni di attività del quotidiano “Libero”. Secondo la premier, “la reazione della sinistra al risultato del referendum non mi ha sorpreso perchè la sinistra ragiona sempre nello stesso modo: se vince le elezioni di qualunque genere allora è un trionfo della democrazia, mentre se le perde allora c’è un problema di democrazia. E addirittura si mettono in discussione le regole della democrazia”.

“Se proponi un referendum, poi ti puoi considerare vincitore se al referendum si raggiunge il quorum e se i cittadini hanno espresso in maggioranza la posizione che sostenevi. Se non l’hanno fatto, non hai vinto – ha aggiunto – Qui invece noi abbiamo una opposizione che non solo dichiara vittoria anche senza aver raggiunto il quorum, ma che proclama trionfante che la melone è stata sconfitta perchè il numero di chi ha votato è superiore ai voti che il centrodestra ha raccolto alle politiche, cosa peraltro non vera”.

“C’è stata addirittura chi ha detto che loro sapevano benissimo che non sarebbe mai stato raggiunto il quorum e quindi non è una sconfitta. Però se sapevate che non avreste mai raggiunto il quorum, perchè ci avete fatto spendere 400 milioni di euro per organizzarlo?”, ha ribadito.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)