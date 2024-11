Mense scolastiche, Di Gangi (Pd): “Dal Comune nessun intervento”

"Sindaco e assessore dovrebbero farsene carico"

PALERMO – “Sul tema dell’assistenza durante i pasti nelle mense scolastiche cittadine, di cui si sta dibattendo nelle ultime settimane, non si ha notizia di alcuna azione intrapresa affinché venga risolto. Mentre credo che sindaco e assessore alla Scuola debbano immediatamente farsene carico. Il problema di fondo non è a chi spetta il compito di farla, ma piuttosto quanto si investa sull’infanzia, in ogni sua sfaccettatura”. Lo ha detto Mariangela Di Gangi, consigliera comunale Pd di Palermo.

“Tagliare la carne o sbucciare la frutta per le bambine e i bambini più piccoli rappresenta un piccolo grande ostacolo quotidiano che impatta non solo il momento del pasto, ma anche nel loro percorso educativo e che sta diventando un motivo per cui addirittura delle famiglie rinunciano al tempo prolungato, preferendo far mangiare i propri figli e le proprie figlie a casa per evitargli difficoltà e disagi – continua Di Gangi -. Per tutto questo, l’intervento dell’Amministrazione comunale adesso diventa fondamentale, perchè a lei spetta garantire il corretto funzionamento delle mense e, se necessario, rivedere il contratto con l’azienda che lo gestisce. È evidente che il nodo è l’assenza di personale preposto in misura adeguata in termini numerici e debitamente formato e non è realistico pensare che le scuole, ad anno in corso, possano da sole colmare questa lacuna. Probabilmente al Comune scordano che la mensa non è un servizio accessorio, ma parte integrante dell’istruzione e della crescita dei bambini e delle bambine. E a Palermo, città già fanalino di coda per numero di scuole che possiedono la mensa, non garantire il funzionamento di quelle esistenti è davvero molto grave”.