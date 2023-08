Messina, aggredito autista di un autobus dell’Atm

La Uil chiede al sindaco Basile di incrementare la presenza della polizia municipale

MESSINA – “L’ennesimo atto di vile aggressione nei confronti di un autista Atm, l’azienda di trasporti di Messina, lascia l’amaro in bocca perché è il segno tangibile dell’inciviltà verso la cosa pubblica. Un gesto che, paradossalmente, arriva all’indomani della giornata della Vara che rappresenta il momento di profonda unione dei cittadini di questa comunità”. A dirlo è il segretario della Uil trasporti di Messina Michele Barresi. “Apprezziamo le parole di solidarietà espresse dal sindaco Federico Basile – aggiunge – verso il giovane apprendista autista rimasto coinvolto in questo triste e deprecabile episodio di violenza che si è verificato ieri sera nel villaggio di Gesso e segnaliamo la necessità di operare al fine di garantire sempre la massima sicurezza al personale maggiormente esposto al rischio aggressioni, rischio che si amplifica in coincidenza di eventi e manifestazioni, come accaduto ieri sera, in cui probabilmente sarebbe necessario implementare la presenza della Polizia municipale”.