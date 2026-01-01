 Messina, il primo nato in Sicilia un minuto dopo la mezzanotte
Messina, Alessandro è il primo nato in Sicilia un minuto dopo la mezzanotte

Il lieto evento
CAPODANNO
di
1 min di lettura

MESSINA- Alessandro Abate è il primo nato a Messina e in Sicilia nel 2026. Il bimbo è venuto alla luce all’ospedale Papardo un minuto dopo la mezzanotte e pesa 2.380 grammi. I genitori si chiamano Miriana Mento e Alessio Abate. Lo riposta l’Ansa.

L’équipe sanitaria era composta da Annamaria Giacobbe e Jolanda Leonardi, con il supporto dell’ostetrica Arianna Gitto. Assistenza infermieristica di Giusy Sturniolo e Caterina Costa; servizio di anestesia di Lorenzo Camarda e Carmen Nacci, con il supporto dell’operatore socio-sanitario Ausilia Rizzo.

