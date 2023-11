Messina, Antonio Ranieri si insedia all’Autorità di sistema portuale

Il contrammiraglio è stato nominato dal ministro Salvini

MESSINA – Il Contrammiraglio Antonio Ranieri si è insediato stamattina all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il 23 novembre Commissario Straordinario.

Messina, l’insediamento

Dopo il consueto passaggio di consegne con il Presidente uscente Mario Mega, svoltosi con la massima cordialità alla presenza del Segretario Generale e dei dirigenti dell’Ente, il Commissario Ranieri si è subito dedicato ad affrontare ai primi adempimenti amministrativi ed organizzativi.

“È per me un onore rivestire questo incarico così prestigioso e strategico per il territorio” ha dichiarato il neo Commissario. “Sono consapevole dell’impegno che il nuovo ruolo affidatomi implicherà nei prossimi mesi e sono pronto, sulla spinta del lavoro svolto e delle numerose progettualità già avviate, ad operare per la valorizzazione e lo sviluppo dei porti dello Stretto in piena sinergia con le Istituzioni e tutti i soggetti portatori di interessi”.

