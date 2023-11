Messina, arrestato corriere 34enne con 10 chili di cocaina a bordo

Sequestrata droga per confezionare 43mila dosi

MESSINA – Ancora controlli durante le fasi di sbarco dai traghetti, un 34enne è stato arrestato dai carabinieri con 10 chili di cocaina occultati all’interno di un’autovettura.

La ricostruzione

La scoperta è avvenuta per caso, durante una verifica. I carabinieri hanno notato subito che, il conducente dell’auto, era “visibilmente nervoso”. Insospettiti, i militari hanno dato il via alla perquisizione personale e veicolare. All’interno del bagagliaio c’erano 10 chili di cocaina, suddivisa in 10 confezioni.

Il corriere e i controlli

La cocaina è stata inviata agli specialisti del Ris di Messina, per le analisi di laboratorio. In base agli accertamenti sul grado di purezza, dalla cocaina sequestrata sarebbe stato possibile ricavare 43.000 dosi da immettere sulle piazze di spaccio.

