Messina, dagli avvocati ai tecnici: 587 nuovi posti di lavoro al Comune

L'annuncio del sindaco Basile nella relazione annuale

1' DI LETTURA

MESSINA – Avvocati, funzionari tecnici, amministrativi e contabili e addetti alla vigilanza. Sono iniziate le preselezioni che dovrebbero portare, “entro il 2024” all’assunzione di 587 unità di personale al Comune di Messina. L’annuncio è contenuto nelle oltre 300 pagine della relazione annuale del sindaco Federico Basile. Ecco i particolari e le figure richieste.

Organizzazione del personale e nuove assunzioni

La giunta guidata dal sindaco Basile ha riorganizzato la struttura amministrativa portando a 10 le direzioni gestionali dell’ente, lo scopo è quello di gettare le basi “per nuove assunzioni”.

Nel settembre del 2022 è stato varato il piano triennale di fabbisogno del personale e inviato alla commissione Finanza e enti locali, perché il Comune è in stato di riequilibrio finanziario.

I numeri e le qualifiche richieste

In totale, il sindaco annuncia 587 assunzioni di personale non dirigente. In ballo ci sono 25 posti per funzionari contabili, 79 funzionari amministrativi, 5 addetti alla vigilanza, 100 funzionari tecnici, 5 avvocati, 50 istruttori tecnici, 50 istruttori amministrativi, 7 istruttori contabili. Le preselezioni sono iniziate nel giugno del 2023. “Un risultato storico – commenta il sindaco – frutto di un grande lavoro partito nel 2019 con il risanamento dei conti.

“In relazione al nuovo Piano del personale – aggiunge Basile – si ritiene di completare le successive procedure per l’emissione dei restanti bandi entro il 2024 per poi procedere nei tempi normativi previsti all’immissione in servizio – conclude – delle figure selezionate.”

Messina, tutte le notizie