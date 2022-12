Messina, betoniera nella scarpata: operaio muore sul colpo

L'uomo stava lavorando nel cantiere per un'opera di adeguamento sismico e idrogeologico

1' DI LETTURA

UCRIA (ME) – Un operaio di 49 anni è morto a Ucria, in provincia di Messina, mentre lavorava nel cantiere per un’opera di adeguamento sismico e idrogeologico. L’uomo è uscito fuori strada con una betoniera finendo in una scarpata e morendo sul colpo. Originario di Favara, nell’Agrigentino, era impiegato in una ditta privata che eseguiva i lavori di Protezione civile, appaltati per la messa in sicurezza del territorio.

L’intervento

Allertati dalla Centrale Operativa del 118 nella tarda mattinata di oggi, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, insieme ai SAGF della Guardia di Finanza, ai SAF dei Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118, una volta giunti sul posto, hanno rapidamente raggiunto il grosso automezzo, adagiatosi lungo la scarpata in una zona particolarmente impervia, per prestare soccorso al conducente, che purtroppo è stato trovato privo di vita. Su autorizzazione del magistrato, dopo aver messo in sicurezza il mezzo, i soccorritori intervenuti hanno provveduto a rimuovere la salma dell’autista.