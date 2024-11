Serie C, il Messina perde lo scontro salvezza con la Cavese

I peloritani non vincono in casa

Il Messina finisce proprio in una crisi nera ed esce sconfitta in casa contro la Cavese anche nel turno infrasettimanale di Serie C. Allo stadio San Filippo, in occasione della dodicesima giornata di campionato, i peloritani perdono una gara importante in ottica salvezza contro una diretta concorrente.

Il match viene aperto proprio dai giallorossi con la rete di Petrungaro al 20′. Poco prima della fine del primo tempo, però, gli ospiti riportano il risultato in parità con Diop (39′). Nella ripresa, il club campano fa uno-due in pochi minuti e chiude il match: Fella al 61′ e Vigliotti al 64′ metto la parola fine alla gara.

Adesso il Messina si ritrova in piena zona play-out nella graduatoria di Serie C. Con 9 punti i siciliani occupano il diciottesimo posto in classifica, prima soltanto del Taranto (7) e della Juventus Under 23 (6).