Messina, centrodestra su Croce: Lega e FdI prendono tempo

Sei liste compatte sul nome dell'ex assessore. Ma alcuni alleati restano dubbiosi.

MESSINA – L’attuale Commissario per il dissesto idrogeologico della Regione e funzionario pubblico Maurizio Croce è o meglio sembra “l’uomo giusto al momento giusto per il rilancio di Messina” secondo “tutte le anime” del Centrodestra come candidato a sindaco. Peccato che questa risultanza sia esplosa ieri sera, senza due delle voci significative della Coalizione cioè Lega e Fratelli d’Italia che hanno lasciato intendere che forniranno la loro indicazione solo al prossimo incontro dei partiti o singolarmente. Ciò che conta è che gli schieramenti abbiano pronunciato un nome unico che pare adesso più un sospiro di sollievo dopo le traversie di circa un mese per arrivarci. La marcia è stata ingranata con Forza Italia, Sicilia Futura, Ora Sicilia, UDC, Democrazia Cristiana e Democrazia Liberale che si sono raccordati per manifestare compattezza e forse per dare una scrollata a Lega e FdI.

A sottrarsi da questa ostentata aggregazione anche il Movimento di Musumeci “Diventerà Bellissima” e l’Mpa mentre l’Udc è subito corsa a precisare che non si può non ascoltare quello che avrà da replicare un elemento indispensabile come la Lega.

La nota dei sei partiti



Le sei componenti di Centrodestra non hanno nulla a che ridire sulla validità di tutti i personaggi presi in considerazione come candidati però Maurizio Croce è sembrata la figura più adatta ad a mettere in pratica una programmazione del futuro di Messina. In effetti, il suo nome circolava già da una settimana più concretamente ma la Lega spingeva più sui suoi: il deputato nazionale Nino Germanà e la storia della deputazione regionale di Forza Italia con Nino Beninati. Pragmatismo, esperienza in pubblica amministrazione maturata nell’arco di un decennio, serietà e competenza sono le doti riscontrate in Croce da parte del Centrodestra.

Sicilia Futura avrà avuto un peso prorompente in questa scelta perché il suo leader messinese Beppe Picciolo lo ha caldeggiato come assessore durante la gestione Rosario Crocetta.

Forza Italia: “Serve una leadership robusta”



“Il nome di Maurizio Croce come prossimo candidato sindaco a Messina è una proposta a cui ha aderito anche Forza Italia e come tale deve essere intesa, senza nessun condizionamento imposto. Il nostro auspicio è piuttosto che anche i coordinamenti degli altri partiti che fanno parte del Centrodestra possano convergere verso una visione comune e soprattutto condivisa”. Lo dice il Coordinamento provinciale di Forza Italia per la provincia di Messina. Il partito guidato dal deputato Bernardette Grasso sul territorio locale mira all’inclusività. “Lo dobbiamo per garantire alla città di Messina una leadership robusta, che solo le forze che storicamente compongono il Centrodestra unito possono realizzare”.

La Lega dirà la sua domani



La Lega non ne fa un dramma di questa presa di posizione quasi massiccia del Centrodestra perché sostiene che la loro fazione si esprimerà domani, dopo la riunione del primo pomeriggio con il Coordinatore regionale Minardo. Attraverso il Capogruppo all’Ars Antonio Catalfamo si dichiara: “Il nome di Croce era stato fatto diffusamente all’interno dei tavoli collettivi. Del resto, il comunicato di ieri sera, insieme alle osservazioni di Forza Italia che è la parte più consistente, è inclusivo rispetto agli alleati mancanti alla firma. Certo, noi continueremo a fare i nostri nomi che non vogliamo più sviscerare adesso e ci risparmieremo affermazioni fino all’incontro interno di domani”. Sulle relazioni con il Centrodestra Catalfamo aggiunge: “Noi abbiamo buoni rapporti con tutti sia con Fratelli d’italia che FI ma ci sentiamo più vicini al Centro per questioni anche regionali. La nostra è una politica liquida, non ferma. Quindi potremmo anche aderire alle decisioni assunte dal comunicato che noi abbiamo appreso a mezzo stampa ma siamo convinti che i nostri rappresentanti hanno una solidità ineccepibile”. A parere di Catalfamo, il summit che si è svolto ha voluto solo cristallizzare qualcosa che già si era formulata, senza dare adito ad altre attese. Secondo regola, adesso bisognerebbe comportarsi con la famosa ambizione dell’unione e non della spaccatura per principio o reazione.

Le osservazioni di Croce



Croce si sente onorato di questa investitura e commenta: “Non posso che ringraziare per questo atto di fiducia nei miei confronti. Ora mi auguro che questo percorso possa evolversi e incontrare una convergenza più ampia, quindi estesa ai partiti della coalizione che non hanno ancora rotto gli indugi”. L’ex assessore regionale al Territorio e all’Ambiente sottolinea che solo con le condizioni necessarie, si lavorerà con tutta la coalizione per costruire le linee guida oggettivamente realizzabili “per definire un itinerario che porti finalmente la nostra città fra le capitali dello sviluppo aperte all’Europa”.