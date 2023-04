Messina Denaro, nei ‘pizzini’ i regali per Bonafede e la nipote

Il capomafia aveva annotato le spese sostenute per "LAU REGA" e "REGALO PULC"

Le tracce dei rapporti tra Laura Bonafede e la figlia Martina e il boss Matteo Messina Denaro si trovano anche in una serie di pizzini nei quali il boss appuntava le spese fatte. Bonafede è stata arrestata per favoreggiamento dell’ex latitante, la figlia è indagata.

Nei mesi di giugno e agosto del 2022, il capomafia aveva annotato le spese sostenute, rispettivamente, per “LAU REGA” (a giugno) e “REGALO PULC” (ad agosto). I pm non hanno dubbi: si tratta di soldi destinati ad acquistare regali per Laura Bonafede, nata appunto a giugno del 1967, e per la nipotina, figlia di Martina, (soprannominata anche Pulce), nata ad agosto 2021.

Prova del legame tra il padrino e la Bonafede sono anche un biglietto scritto dalla donna per il 50esimo compleanno di Messina Denaro, in cui la maestra diceva di ritenersi “fortunata a far parte della tua vita”.

Documento utile per datare e descrivere il rapporto tra Laura Bonafede e Matteo Messina Denaro inoltre, è un vero e proprio diario che il boss avrebbe poi voluto dare alla figlia naturale Lorenza Alagna. Il quaderno da usare come diario era stato regalato nel gennaio 2013 al boss proprio da Laura Bonafede e da Martina Gentile che il 20 gennaio 2013…scrivevano “per te e i tuoi pensieri…da me e Tan. (il nome in codice dato a Martina ndr).

Messina Denaro, nel libricino appuntava: “questo libricino mi è stato regalato (con dedica) da due miei affetti, che stimo, che hanno fatto parte della mia vita. Hanno scelto Vincent, per voi Vangogh, perché sanno che è il mio pittore preferito, l’unico a dire il vero. Le ringrazio entrambe”.

(Foto d’archivio, il pizzino trovato a casa di Rosalia Messina Denaro)