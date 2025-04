Messina, è un collega di Noto il fermato per il femminicidio di Sara

Il 27enne frequentava la stessa facoltà della studentessa di Misilmeri

MESSINA – Si era invaghito di Sara Campanella. Sentimenti non corrisposti. Ha reagito uccidendo la povera studentessa di 22 anni. La procura di Messina ha disposto il fermo per omicidio di un collega universitario della vittima. Si chiama Stefano Argentino, ha 27 anni ed è di Noto.

Alle ore 17:00 del 31 marzo 2025 arriva una chiamata al 112. In viale Gazzi, vicino a un distributore di carburanti e a pochi passi dallo stadio “Giovanni Celeste” Sara Campamella è stata accoltellata. Aveva appena finito il turno di tirocinio. Originaria di Misilmeri, in provincia di Palermo, era iscritta alla facoltà di Tecniche di Laboratorio Biomedico del Policlinico. Il suo assassino era scappato. Alcuni testimoni hanno ricostruito la terribile scena.

Sara è morto al pronto soccorso del policlinico. Due i fendenti che l’hanno colpita al collo e alla scapola.

Nella notte il fermo di Stefano Argentino, anche lui studente nella stessa facoltà. Sì nascondeva in un’abitazione del suo paese in provincia di Siracusa. La procura di Messina ha disposto il fermo per omicidio.

L’indagato avrebbe pedinato la giovane studentessa. Dopo una breve discussione, l’aggressione e la fuga. Il movente del delitto: si era invaghito della ragazza senza essere corrisposto. Ed è diventato un assassino.