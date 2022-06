Messina, era latitante da due mesi: arrestato

L'uomo viaggiava sul treno diretto a Siracusa.

MESSINA – La polizia ferroviaria ha arrestato a Messina un catanese di 28 anni, destinatario di un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale etneo. L’uomo è stato rintracciato a bordo di un treno proveniente da Roma e diretto a Siracusa. A suo carico vi era un mandato di arresto europeo, emesso all’inizio di aprile scorso, per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’attività di polizia, gli operatori hanno accertato che l’uomo in un primo momento, si era rifugiato in Germania per sfuggire all’arresto scaturito da un’operazione antidroga effettuata nel Catanese in cui era coinvolto; aveva poi deciso di far ritorno nella sua città di origine, utilizzando il treno, dopo essere sfuggito a un altro blitz della polizia tedesca.