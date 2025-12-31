 Messina, detenzione illegale di esplosivi: arrestato un 17enne
Messina, detenzione illegale di esplosivi: arrestato un 17enne

L'indagato aveva 64 candelotti artigianali
MESSINA – I carabinieri hanno arrestato a Messina un 17enne, accusato di “detenzione” abusiva di esplosivi”.

I militari della stazione di Messina Bordonaro, hanno trovato fuochi d’artificio (64 candelotti di fabbricazione artigianale), in un mezzo nella disponibilità del giovane.

Il materiale sequestrato è stato esaminato e messo in sicurezza dai carabinieri artificieri del comando provinciale di Palermo, che hanno accertato la pericolosità dei botti. Il minore è stato portato in un Centro di Prima Accoglienza.

