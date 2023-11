Messina, il Csm si divide sul procuratore: chi sono i candidati in lizza

La nomina e la discussione

ROMA- Spaccatura al Csm sul nuovo procuratore di Messina. La Commissione per gli incarichi direttivi si è divisa a metà tra i due candidati proposti al plenum. Si tratta di Rosa Raffa e Antonio D’Amato, tutti e due procuratori aggiunti, la prima proprio a Messina, il secondo a Santa Maria Capua Vetere. Per Raffa hanno votato i togati Andrea Mirenda (indipendente) , Roberto D’Auria (Unicost) e Antonello Cosentino (Area). Per D’Amato , che è stato consigliere del Csm eletto con il gruppo di Magistratura Indipendente, hanno votato i laici Daniela Bianchini (FdI) e Ernesto Carbone (Iv)e la togata di Mi Maria Luisa Mazzola.