Messina, il nuovo questore Gargano: “Prevenzione e controllo del territorio”

Da Brindisi alla città dello Stretto

MESSINA – Il controllo del territorio e la prevenzione sono le priorità del nuovo questore di Messina, Annino Gargano, che si è insediato oggi.

Le parole del questore

“Non si tratta di termini retorici: controllo del territorio e prevenzione – dice – vuol dire prestare la massima attenzione al disagio giovanile, alla movida violenta, al crescere degli episodi di furti e rapine, insomma alle principali emergenze della città e della sua provincia”. Nel settore della prevenzione, il questore, insediandosi negli uffici di via Placida, dichiara espressamente di raccogliere il testimone dell’ottimo lavoro svolto dal suo predecessore: “Useremo – aggiunge – tutti gli strumenti che ha il questore in questo settore, a cominciare dai Daspo Willy che sono secondo me uno strumento formidabile”.

La visita istituzionale al Comune

Visita di cortesia, questa mattina, al Comune del questore Gargano. A riceverlo il sindaco Federico Basile con il vicesindaco Salvatore Mondello.

“Ѐ stato un incontro per una conoscenza reciproca e per discutere – riferisce il sindaco Basile – delle reali esigenze del nostro territorio, e sui temi della sicurezza urbana e del contrasto alla criminalità, con particolare attenzione all’importanza di fare prevenzione”.

La visita è stata occasione per il primo cittadino e il vicesindaco nonchè assessore con delega alle Forze Armate di illustrare al nuovo questore le caratteristiche della città e l’importanza dei percorsi intrapresi, sia sotto il profilo istituzionale che sociale, per valorizzare e tutelare la legalità.

Basile nel formulare all’alto dirigente Gargano gli auguri di buon lavoro ha ribadito la piena disponibilità alla collaborazione interistituzionale confidando nel proseguimento della sinergia tra polizia di Stato e corpo di polizia municipale, affinché si rafforzino gli strumenti per contrastare l’illegalità, l’abusivismo nonché le azioni di controllo da attuarsi nelle ore notturne a tutela della sicurezza e della quiete pubblica.

Da parte sua, il neo Questore ha assicurato il massimo impegno nella prevenzione e nella tutela della sicurezza dei cittadini confermando la stretta collaborazione tra le istituzioni, nel territorio.

Annino Gargano, campano, è in servizio dal 1990, vanta una considerevole esperienza e professionalità nel campo della sicurezza pubblica, negli anni ha ricoperto ruoli chiave, e da ultimo la guida della Questura di Brindisi.