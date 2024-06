Messina, impatto moto-auto: perde la vita un 44enne di Mascali

Purtroppo inutili i soccorsi

CATANIA – È arrivato in condizioni disperate all’ospedale San Vincenzo di Taormina. Per il 44enne Rosario Mascali, vittima di un incidente lungo la SS 185, non c’è stato purtroppo nulla da fare. Originario di Mascali (Ct), lavorava in una nota struttura alberghiera taorminese.

Rosario Cardillo era in sella alla sua moto quando, in una dinamica ancora tutta da accertare, è entrato in collisione con una vettura guidata da una donna finita anche lei in ospedale dove ha subito l’asportazione della milza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Taormina.