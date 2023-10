Impiegato in una cartoleria ferisce un cliente con il taglierino: arrestato

La lite sarebbe scaturita per futili motivi

MESSINA – Un giovane di 18 anni è stato arrestato dalla polizia a Messina per il reato di lesioni personali. L’uomo assunto da pochi giorni in una cartoleria ha ferito per banali motivi con un taglierino un cliente.

I motivi dell’aggressione

L’aggressione sembrerebbe essere scaturita da uno scambio di battute relative alle fotocopie richieste. La visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza ha confermato la dinamica dei fatti e permesso di identificare il diciottenne che si è allontanato dopo aver ferito al braccio la vittima.

L’uomo è stato raggiunto ed arrestato, mentre l’arma è stata sequestrata.