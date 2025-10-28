Messina, incidente mortale a Pace del Mela: muore una 49enne

Inutili i soccorsi

PACE DEL MELA (MESSINA) – Una tragedia ha scosso la comunità di Pace del Mela, nel Messinese, nelle prime ore di martedì. Intorno alle 6, una donna di 49 anni ha perso la vita in un incidente stradale autonomo avvenuto lungo via Pirandello.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, la donna – dipendente di un bar di Giammoro – stava raggiungendo il posto di lavoro quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della propria auto in prossimità di una curva. Il veicolo, dopo aver sfondato il guardrail, è precipitato per circa dieci metri, schiantandosi al suolo.

L’intervento dei vigili del fuoco

L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo alla conducente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milazzo, che hanno estratto il corpo dalle lamiere, i carabinieri per i rilievi e un’ambulanza del 118, il cui personale non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Le indagini sono ora affidate ai militari, che stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente e comprendere le cause della perdita di controllo del mezzo. La notizia ha gettato nello sconforto amici, colleghi e l’intera comunità di Pace del Mela, dove la donna era molto stimata e conosciuta.