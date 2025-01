Lo scontro in via Cesare Battisti

MESSINA – Grave incidente lunedì sera in via Cesare Battisti, a Messina. Un’auto e uno scooter si sono scontrati all’altezza dell’incrocio con via Santa Cecilia. Un giovane di 18 anni che viaggiava sulla moto insieme a un coetaneo è stato portato in ospedale in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.