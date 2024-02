Messina, la lite e la coltellata: tredicenne ferisce un coetaneo

Indagini affidate ai carabinieri

MESSINA – Un ragazzo di 12 anni a Messina è stato ferito all’addome da un tredicenne che gli ha inferto una coltellata. Il taglio non ha causato gravi conseguenze. Il dodicenne è stato medicato in ospedale e poi dimesso. I carabinieri sono intervenuti al pronto soccorso del Policlinico.

Attraverso alcune testimonianze e altri accertamenti i militari hanno ricostruito la dinamica dei fatti. L’aggressore, non imputabile per via dell’età, è stato segnalato dai carabinieri alla Procura presso il tribunale per i minorenni di Messina. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la lite.