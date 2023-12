Messina, laurea honoris causa al regista Marco Bellocchio: la data

Lo sceneggiatore terrà una Lectio doctoralis

ROMA – Giovedì 7 dicembre, alle ore 10.30 nell’Aula Magna dell’Università di Messina, Marco Bellocchio, regista, sceneggiatore, produttore e docente di cinema, sarà insignito del dottorato di ricerca Honoris causa in Scienze cognitive, curriculum “Teorie e tecnologie sociali, territoriali, dei media e delle arti performative”. Protagonista del Messina Film Festival alla “Laudamo”, Bellocchio terrà una Lectio doctoralis dedicata alla sua produzione cinematografica. La laudatio sarà affidata a Federico Vitella, ordinario di Cinema, fotografia e televisione.

Marco Bellocchio e i suoi successi

Marco Bellocchio ha realizzato circa trenta lungometraggi negli ultimi sessanta anni di costante attività creativa e riscosso altrettanti premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. Esponente del nuovo cinema italiano degli anni Sessanta, ha saputo rinnovarsi costantemente, rimanendo però sempre fedele non solo a uno stile inconfondibile, ma anche ad alcuni temi portanti che ne definiscono trasversalmente l’intero orizzonte di poetica: il rapporto con la Legge, con l’autorità e con il Padre (I pugni in tasca, Nel nome del padre, La Cina è vicina, ecc.). Tra i suoi successi più recenti figurano Il Traditore (2019), Eterno Notte (2022, per il quale ha ricevuto il David di Donatello per la Miglior Regia) e Rapito (2023, Nastro d’Argento per le categorie Miglior Film, Miglior regista e Miglior Sceneggiatura).

I riconoscimenti

Tra i maggiori riconoscimenti che gli sono stati consegnati, ci sono il Globo d’oro alla carriera dei giornalisti della stampa estera (2007), il Leone d’oro alla carriera della Mostra del cinema di Venezia (2011), il David di Donatello alla carriera dell’Accademia del cinema italiano, la Medaglia d’oro Benemeriti della Cultura e dell’Arte (2013), il Pardo d’onore del Festival di Locarno (2015), La Palma d’oro onoraria al Festival di Cannes (2021). Da marzo 2014 è presidente della Fondazione Cineteca di Bologna.