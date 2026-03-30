Messina, M5s e Controcorrente al fianco della candidata Antonella Russo

Presentato il simbolo in vista delle amministrative del prossimo maggio

MESSINA – Il Movimento 5 Stelle di Messina e Controcorrente hanno ufficialmente presentato il progetto comune per le amministrative nella città dello Stretto e il simbolo della lista a sostegno della candidata sindaca Antonella Russo. All’Hotel S. Elia erano presenti tra gli altri, oltre alla candidata, i deputati regionali Antonio De Luca (M5S) e Ismaele La Vardera (Controcorrente), la senatrice Barbara Floridia (M5S).

De Luca: “Vogliamo costruire un fonte progressista che rappresenti i cittadini”

De Luca ha precisato che “oggi si presenta non solo una lista, ma un percorso politico serio e alternativo a Federico Basile e Marcello Scurria. In questa tornata elettorale puntiamo a superare abbondantemente la soglia del 5% e con la candidatura di Antonella Russo vogliamo costruire un fronte progressista capace di rappresentare davvero i cittadini, in alternativa a un centrodestra profondamente diviso al suo interno e a Sud Chiama Nord, che ha dimostrato in questi anni di essere distante dai problemi reali della città tutta”.

Per La Vardera, fondatore “se c’è chi pensa che questo progetto, questo ticket con il M5S sia per superare il 5%, non ha capito nulla. Ricordo per gli smemorati che Renato Accorinti (sindaco dal 2013 al 2018, ndr) vinse con una sola lista”.

Russo: “Grande segnale l’appoggio di Controcorrente e M5s”

Secondo Russo “l’appoggio importante del M5S con Antonio De Luca e di Controcorrente con Ismaele La Vardera è per noi un grande segnale per la coalizione di centrosinistra. La città alla quale pensiamo è una città aperta, riformista, attenta all’ambiente e alle politiche del mare: la vera ricchezza di Messina”.