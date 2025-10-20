 Messina, morto uno dei tre bambini travolti dal crollo di un muro
Messina, morto uno dei tre bambini travolti dal crollo di un muro

L'incidente di Gioia Tauro
LA TRAGEDIA
di
MESSINA – È morto Nicodemo, il bambino di 8 anni che era rimasto ferito ieri a Gioia Tauro, insieme ad un gemello e al fratello più grande di 13 anni, a causa del crollo di un muro sotto il quale i tre stavano giocando. Il decesso è avvenuto nel policlinico di Messina, dove il bambino era stato trasferito in elisoccorso.

Nicodemo aveva riportato fratture e alcune lesioni interne. Le condizioni del bambino si sono aggravate oggi e nel pomeriggio è sopravvenuto il decesso. Il fratello Gemello di Nicodemo e quello più grande si trovano ricoverati nell’ospedale di Polistena. 

