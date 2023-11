Messina, numerosi cantieri e divieti: ecco le strade chiuse da lunedì

Lungo elenco di arterie da evitare

MESSINA – Numerose deviazioni per lavori a Messina. Dagli interventi di potatura, alla scerbatura. E c’è anche un lungo elenco di strade in corso di bitumazione. Ecco le date da segnare e le arterie non percorribili.

Interventi di scerbatura

Da lunedì 6 novembre sino al 14 dicembre, nella fascia oraria 6-16, saranno effettuati interventi di scerbatura in vari tratti di strade di Fondo Pugliatti e San Paolo. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Provvedimenti viari

Da giovedì 9 a venerdì 17 novembre, nella fascia oraria 6-14, saranno effettuati interventi di potatura in un quadrato del centro-sud (piazzetta Palmara, via Tortona, tratti delle vie Santa Cecilia, Geraci, Camiciotti lato nord, Cesare Battisti lato mare e Maddalena). Esclusivamente, in entrambi i lati, nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare, garantendo la continuità del transito pedonale sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Divieto di transito veicolare

Per consentire lavori di installazione degli anelli idrici, nell’ambito del progetto Pon metro 2014-2020-Asse 1 ME 1.1.1.d Fondo FESR, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto da lunedì 6 a mercoledì 15 novembre, vigeranno il divieto di transito veicolare nella semicarreggiata est (lato mare) di viale San Martino, per un tratto di 25 metri, a sud dell’intersezione con via Roma, e il senso unico alternato di circolazione nella semicarreggiata ovest (lato monte) di viale San Martino, per un tratto di 25 metri a sud dell’intersezione con via Don Orione. Istituito infine il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia di viale San Martino, nel tratto compreso tra le vie Lucania e Lazio.

Lavori di scarifica

Per consentire lavori di scarifica e successiva ripavimentazione in conglomerato bituminoso, sono disposti provvedimenti viabili.

Pertanto, per gli interventi in via Adolfo Celi, da lunedì 6 a venerdì 24 novembre, nella fascia oraria 21.30-6, divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare per semicarreggiata, con istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h, in via Adolfo Celi, nel tratto compreso tra la strada per Santa Lucia largo La Rosa.

Per i lavori, invece, relativi alla riqualificazione della pavimentazione di via Cesare Battisti, provvedendo alla scarifica e successiva ripavimentazione in alcuni tratti di piazza Padre di Francia e delle vie Manara, Cernaja e San Filippo Bianchi, da lunedì 6 a venerdì 10 novembre, dalle 7.30 alle 16.30, divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati e di transito per semicarreggiata, garantendo, in sicurezza, il regolare transito veicolare nella semicarreggiata che di volta in volta non sarà interessata dai lavori, nelle seguenti strade: 1) tratto di strada di piazza Padre di Francia (prolungamento di via N. Bixio) compreso tra le vie Battisti e Martino; 2) via Manara, per un tratto di 30 metri a monte dell’intersezione con via Battisti; 3) via Cernaja, per un tratto di 30 metri a monte dell’intersezione con via Battisti; 4) via San Filippo Bianchi, per un tratto di 30 metri a monte dell’intersezione con via Battisti; istituire il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare, nelle seguenti strade, garantendo, in sicurezza, l’accesso ad eventuali passi carrabili ivi insistenti: 1) via Faranda, nel tratto compreso tra le vie Porta Imperiale e Battisti; 2) via dei Verdi, nel tratto compreso tra corso Cavour e via Battisti; 3) via Università, nel tratto compreso tra San Filippo Bianchi e via dei Verdi. Istituire infine il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nelle seguenti strade: 1) entrambi i lati di via Porta Imperiale, nel tratto compreso tra le vie Faranda e Macrì, consentendo la fermata degli scuolabus la cui fermata era prevista nel tratto di via Faranda che sarà chiuso al transito per l’esecuzione dei lavori; 2) anello di piazza Francesco Lo Sardo (esclusivamente lato piazza e durante le fasce orarie 7-9 e 12.30-18); 3) entrambi i lati di via Giurba per un tratto di 10 metri sia a sud che a nord dell’intersezione con via Faranda; 4) entrambi i lati di via Venezian per un tratto di 10 metri sia a sud che a nord dell’intersezione con via dei Verdi.

