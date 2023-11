Messina senz’acqua, il vertice: prossima interruzione a dicembre

Riunione a palazzo Zanca, la data da segnare

MESSINA – Quartieri “a secco” per quasi tre giorni, 300 operai di Amam in campo, per i lavori di adeguamento della condotta che trasporta l’acqua da Fiumefreddo a Messina: vertice a palazzo Zanca. Confermata la prossima interruzione del 15 dicembre.

All’incontro erano presenti il sindaco Federico Basile, il Direttore generale del Comune Salvo Puccio, gli assessori Massimiliano Minutoli e Francesco Caminiti e l’Amam con la presidente Loredana Bonasera, i componenti il CdA Alessandra Franza e Adriano Grassi, e il Dg Pierfrancesco Donato.

Il messaggio ai cittadini

“Ai Messinesi, che sono stati comprensivi e tolleranti – sicono Comune e Amam – che sulla rete idrica, e sulle fonti di approvigionamento, non risultavano effettuati interventi importanti da oltre 30 anni motivo per quale si verificano continuamente guasti ed interruzioni più o meno gravi se non gravissimi come quello dell’ottobre 2015″.

Il primo cittadino e i vertici Amam sottolineano che “da 5 anni si è intrapreso un percoso di pianificazione, progettazione, finanziamento ed appalto che adesso entra nella fase dei lavori e che permetterà di mettere in socurezza il sistema, ridurre le perdite, efficientare I consume e ricerca nuove fonti idriche”.

Le informazioni sull’appalto

Durante il vertice, i presenti hanno puntato l’attenzione sull’appalto di adeguamento dell’acquedotto, “quello che si è “spaccato” in due nell’ottobre 2015 lasciando Messina senz’acqua per oltre 20 giorni. Si vuole ricordare che è diviso in più interruzioni, perchè si deve intervenire lungo tutti i 60 km di acquedotto, e quindi seguiranno interventi sino al mese di aprile con cadenza mensile. Alla fine di questo appalto avremo certamente un sistema di approvigionamento dal Fiumefreddo molto più efficiente e sicuro”.

Messina e i lavori di novembre

“I lavori effettuati venerdi 17 – riferisce ancora AMAM – si sono conclusi nei tempi stabiliti e senza imprevisti, interventi che hanno riguardato, nel tratto compreso tra Piedimonte e Sant’Alessio, nove punti nevralgici dell’Acquedotto Fiumefreddo con l’installazione di nuove apparecchiature e sui quali da lungo tempo non era mai stata effettuata alcuna manutenzione”.

I dati

L’incontro di debriefing sull’intera operazione condotta è servita ad analizzare gli aspetti cruciali comprese anche le criticità riscontrate. “Di esse si farà tesoro nella programmazione del prossimo intervento progettuale, programmato per il 15 dicemrbe 2023 del quale daremo ampie e dettagliate notizie, sempre con anticipo, sui tempi e le modalità di esecuzione delle operazioni, sul disagio atteso e ovviamente sui presidi a supporto della popolazione”, conclude AMAM.

Ma a Messina i timori per nuovi disagi non si arrestano. Il consigliere comunale di FdI Libero Gioveni ha chiesto di rinviare i lavori programmati a ridosso delle festività natalizie.

