Messina, presentata la Giunta del sindaco Basile

È composta da nove assessori

MESSINA – Presentata stamani Palazzo Zanca la nuova giunta del sindaco Federico Basile, riconfermato alla guida del Comune dopo le elezioni amministrative di maggio.

La squadra di governo, interamente espressione di Sud chiama Nord, è composta da nove assessori e vede tra le principali novità la nomina di Laura Castelli a vicesindaca, oltre all’ingresso dell’ex provveditore agli Studi Stello Vadalà e della giovane Iris Forami.

Nel corso della presentazione Basile ha definito l’esecutivo una “giunta a tempo”, annunciando una verifica tra dodici mesi e ponendo al centro il principio della rotazione. Confermati gli assessori Francesco Caminiti, Liana Cannata, Alessandra Calafiore, Antonino Carreri, Massimo Finocchiaro e Vincenzo Caruso.

Il sindaco mantiene per sé le deleghe strategiche, tra cui Bilancio, Ponte sullo Stretto, Polizia Municipale, Protezione civile e Fondi europei.