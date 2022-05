Messina, rimborsi gonfiati: dissequestrati soldi clinica Cot

Lo comunicano gli avvocati.

MESSINA – “La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Messina, rendendo definito il provvedimento che dispone la restituzione di 400 mila euro alla Clinica Cot , una di quelle coinvolte nell’indagine della Gdf sui rimborsi Asp alle strutture private”. A dirlo gli avvocati Bonaventura Candido, Antonio De Matteis, Bruno Brunetto, e Argide Capria che difendono la clinica. La struttura era stata coinvolta in un’ indagine su una serie di truffe. L’inchiesta nel settembre del 2021 aveva scoperto una truffa milionaria al Sistema sanitario nazionale: secondo la Procura le cliniche ritoccavano le cartelle per ottenere rimborsi pubblici più sostanziosi. Una pratica rilevata nell’80% delle cartelle controllate dai finanzieri del comando provinciale di Messina che esguirono un’ordinanza che disponeva , nei confronti di 3 persone, la misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali per 4 mesi e il sequestro di oltre 3 milioni di euro nei confronti di 7 strutture sanitarie private convenzionate.