Messina, la salvezza passa dai play-out: solo un pari a Taranto

Il risultato maturato nell'ultima giornata della stagione regolare costringe gli uomini di Raciti a dover disputare gli spareggi salvezza

MESSINA – E’ ancora tutto da scrivere il futuro del Messina in Serie C. La compagine peloritana dovrà infatti passare dai play-out per assicurarsi la permanenza nel girone C della competizione.

E’ riuscito solo in parte ad Ezio Raciti il miracolo salvezza, con l’allenatore catanese che, grazie ad un girone di ritorno sorprendente, è stato capace di allontanare il Messina dall’ultimo posto in classifica e di competere fino all’ultima giornata per la permanenza in categoria senza passare dagli spareggi.

SOLO UN PARI A TARANTO

La squadra peloritana si giocava tutto, nell’ultimo appuntamento della stagione regolare, allo stadio Erasmo Iacovone contro il Taranto in lotta per un piazzamento in zona play-off. Contro i delfini alla fine è arrivato soltanto un pari a reti bianche, con Kragl che ha fallito la chance salvezza sbagliando un calcio di rigore che avrebbe portato l’ACR a mettere tra sé e la Viterbese quei dieci punti di distanza che gli avrebbero assicurato la permanenza in Serie C.

Sarà il doppio scontro con la Gelbison a decretare il destino degli uomini di Raciti. Le due sfide play-out si giocheranno il 6 e il 13 maggio, con il ritorno al San Filippo che potrebbe far scattare la festa salvezza o l’amara retrocessione dopo una rimonta impensabile per larghi tratti di torneo.