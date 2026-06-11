L'esame finale da remoto per Scienze giuridiche

MESSINA – Una duplice emozione. È quella vissuta da una neo-mamma che, al Policlinico di Messina, a meno di 48 ore dal parto, si è laureata da remoto in Scienze giuridiche direttamente dalla stanza dell’ospedale.

Maurizio, 3,160 chilogrammi, doveva nascere intorno al 20 giugno, ma ha anticipato i tempi spiazzando la mamma che, considerando la data presunta del parto, aveva ritenuto di poter fare in tempo a conseguire il titolo prima della nascita. Un’opportunità di certo resa possibile anche dalla rapida ripresa della giovane donna dopo il parto naturale.

“Mi sento ancora un po’ frastornata per le tante emozioni vissute – racconta la neo mamma e neo dottoressa Diana Cariolo, di 26 anni – ringrazio l’ospedale per la sensibilità dimostrata e per avermi agevolato, anche sul piano logistico, per completare il mio percorso”.

“Auguriamo alla mamma e al piccolo Maurizio un futuro felice e pieno di soddisfazioni – ha detto la direttrice amministrativa del Policlinico di Messina, Elvira Amata – è una gioia sapere che il nostro ospedale è stato scenario di un momento doppiamente felice che, di certo, resterà impresso nella memoria di questa famiglia”.