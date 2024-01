Messina, trovato morto il 42enne scomparso 12 giorni fa

Si tratta di Paolo Mollica Nardo

MESSINA – È stato trovato senza vita a Messina vicino la spiaggia tra Contesse e il Villaggio Unrra il corpo del 42enne Paolo Mollica Nardo del quale non si avevano più notizie dal 10 gennaio scorso.

Messina, il decesso

Dopo la denuncia della scomparsa presentata dal fratello erano scattate le ricerche. Oggi pomeriggio il ritrovamento. Il corpo dell’uomo non presentava segni di arma da fuoco o di ferite da arma bianca. Tra le ipotesi quelle che il 42enne possa essere morto per un malore o per il freddo.