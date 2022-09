Messina Volley, Arena: “Faremo un campionato degno del nostro nome”

"Sono veramente felice di fare pare di questa squadra che per me rappresenta una seconda famiglia"

2' DI LETTURA

MESSINA – Riguarda il reparto delle centrali la terza riconferma del Messina Volley per la stagione 2022-23 di Serie C femminile FIPAV. Infatti, dopo l’opposto Francesca Cannizzaro e la palleggiatrice Michela Laganà, a vestire per il secondo anno consecutivo la maglia giallo-blu è la giovane Sara Arena (classe 2003). Arena è arrivata al Messina Volley la scorsa stagione, proveniente dalle giovanili della Libertas Villafranca, ed ha dimostrato un’ottima personalità, riuscendo ad adattarsi subito ad un campionato impegnativo come quello di Serie C e dunque rappresentare un’atleta di prospettiva per il roster guidato da mister Danilo Cacopardo.

“Questa è la mia seconda stagione con la maglia del Messina Volley – commenta la riconferma il centrale giallo-blu – e sono veramente felice di fare pare di questa squadra, che per me non rappresenta solo un insieme di ragazze con obiettivi comuni, ma una seconda famiglia. Qui ho trovato i miei spazi e con il mister mi sono trovata abbastanza bene. Spero che quest’anno sia altrettanto pieno di soddisfazioni sia a livello personale che di squadra”.

Successivamente si è soffermata sulla passata stagione ed in particolare sul passaggio da un campionato giovanile alla Serie C: “I campionati giovanili c’entrano ben poco con un torneo di Serie C, poiché le ore di allenamento sono molto più intense e bisogna avere molta più concentrazione. La scorsa stagione è stata abbastanza complicata visto la situazione pandemica e i pochi allenamenti che abbiamo avuto a disposizione. In questo la figura di Danilo Cacopardo è stata fondamentale in quanto è riuscito a mantenere la squadra unita e sfruttare ogni allenamento”.

Infine si è soffermata sulla stagione che si appresta ad affrontare il Messina Volley: “Secondo me il Messina Volley ha un forte margine di miglioramento, in quanto ognuna di noi è consapevole del proprio valore e con Danilo disputeremo un campionato degno del nome che portiamo e magari riuscire ad essere un po’ più alte il classifica rispetto all’anno scorso”.