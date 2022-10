Messina Volley, buona la prima: battuta a domicilio la Genovese Siracusa

Comincia con una vittoria la stagione di Serie C femminile FIPAV 2022-23 delle ragazze di mister Cacopardo

MESSINA – Comincia con una vittoria la stagione di Serie C femminile FIPAV 2022-23 del Messina Volley che, a domicilio, si impone per 3-1 sulla Genovese Volley Siracusa. Ad un primo set equilibrato finito appannaggio delle peloritane, si assiste al ritorno delle padrone di casa che impongono il pari. Le ragazze di mister Danilo Cacopardo si ricompattano, aumentano il ritmo e piazzano due set consecutivi che gli consentono di portare a casa i primi tre punti stagionali. Se pur ancora alla prima giornata, con gli schemi non perfettamente oleati, si registra l’ottima regia diretta dal capitano Michela Laganà e la difesa ordinata dal libero Ylenia Biancuzzo.

LE DICHIARAZIONI

“Il risultato è buono viste le insidie che avevamo già messo in luce prima della partita – commenta coach Cacopardo a fine partita – però non possiamo fare un’analisi dal punto di vista tecnico e tattico, perché sono mancate tante cose, come del resto è normale cha sia alla prima partita. Siamo contenti del risultato, ma in settimana cercheremo di migliorare gli aspetti che ci hanno messo in difficoltà”.

“Analizzando la gara in alcuni fondamentali – continua Cacopardo – come la battuta, non siamo andati bene, considerando il fatto che abbiamo le possibilità di essere più incisivi sia in battuta che in attacco. In alcuni momenti non abbiamo avuto la determinazione di portare l’azione dal nostro lato e spesso giocavamo come se aspettassimo l’errore dell’avversario. La partita ha tante sfaccettature che debbono essere lette e vissute in modo diverso. Noi abbiamo giocato nello stesso modo per tutto la partita e quindi dobbiamo riprendere al più presto la nostra capacità di adattarci alla partita”.

“Il campo purtroppo non ci ha aiutato – aggiunge il capitano Laganà – visto che è risultato diverso dal PalaRescifina, quindi abbiamo avuto un set e mezzo di adattamento. Ci siamo aggiudicate il primo set, ma successivamente ci sono stati dei cali di attenzione colmati nel terzo e quarto set. Ancora siamo all’inizio e l’allenamento darà i suoi frutti al fine di dare il meglio partita dopo partita”.

Genovese Volley Siracusa – Messina Volley 1-3 (20-25; 25-18; 10-25; 19-25)

Genovese Volley Siracusa: Calvagno 2, Mangano 12, Cantalanotte 4, Maltese 8, Carucci, Perticone 5, Caniglia 6, Bannardo (Cap.) 10, Farinella, Iemulo (Lib. 1)., Di Martino (Lib. 2). All. Italia.

Messina Volley: Biancuzzo G. 8, De Grazia, Dulcetta, Panarello, Mondello 20, Laganà (Cap.) 5, Perdichizzi, Cannizzaro 13, Spadaro 10, Arena 9, Biancuzzo Y. (Lib. 1), Scarfì (Lib. 2). All. Cacopardo, 2° All. Rizzo

Arbitri: Dell’Arte e Iudica di Catania