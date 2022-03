Messina Volley, Sorbara: “Vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata”

"Ci stiamo "concentrando sulla prossima partita, in trasferta a Catania"

MESSINA – Seconda trasferta consecutiva ed impegnativa per il Messina Volley che, per la quattordicesima giornata del Campionato di Serie C femminile, affronterà il Cus Catania, compagine che attualmente occupata la seconda posizione in classifica, ad una sola lunghezza dalla capolista Alus Mascalucia. Le ragazze di mister Danilo Cacopardo provengono proprio dalla trasferta contro la capolista che, se pur con un sconfitta, ha dato importanti input positivi alla compagine giallo-blu.

Le peloritane cercheranno di riscattare la sconfitta del “PalaJuvara” per 3-0 come del resto sottolinea la palleggiatrice Valentina Sorbara: “Proveniamo dalla sconfitta contro la capolista, in una partita che, se pur abbiamo ottenuto un risultato negativo, abbiamo fatto dei passi avanti in termini di qualità e continuità. Adesso ci stiamo concentrando sulla prossima partita di sabato, in trasferta a Catania, con una squadra che occupa la seconda posizione in classifica. Cercheremo di riscattare la sconfitta dell’andata, conquistando dei punti preziosi e soprattutto realizzando quei punti di crescita che alleniamo con il mister e le mie compagne di squadra. Inoltre cercheremo un nuovo assestamento visto l’assenza di alcune giocatrici e questo sarà un motivo in più per aumentare la nostra concentrazione e determinazione sia negli allenamenti che nelle partite”.