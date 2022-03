Meta Catania verso il derby del sud contro Napoli Futsal

"Gara dura, difficile, tremendamente complicata. Loro vengono da 11 turni positivi e sono la squadra più in forma della serie A"

CATANIA – Tutto pronto in casa Meta Catania Bricocity in vista del match di oggi contro Napoli Futsal. Rossazzurri che hanno completato la rifinitura e ieri nel tardo pomeriggio sono partiti alla volta di Salsomaggiore sede dello Skymatch. Unica assenza nel gruppo di Ramiro quella di Matamoros fermato dal giudice sportivo. Per il resto voglia, cuore e applicazione per cercare di fermare da parte degli etnei la terza forza del campionato, con Napoli in serie utile da 11 turni. Della sfida di oggi ha parlato il pivot italo-brasiliano Rossetti:

“Gara dura, difficile, tremendamente complicata. Loro vengono da 11 turni positivi e sono la squadra più in forma della serie A. Queste però sono le partite che piacciono a noi, la Meta Catania in queste gare si esalta come abbiamo fatto contro Pesaro. Abbiamo tutto per poter fare una partita perfetta nonostante l’assenza di Matamoros. Avrò il peso dell’attacco ma per me non è un problema e sono sicuro che daremo tutto fino alla fine”

Ricordiamo l’appuntamento con lo Skymatch oggi a partire dalle 18:15 sul canale 202 di Skysport