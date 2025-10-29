Meta Catania, debutto Champions e rotonda vittoria: 6-1

Battuti i tedeschi del Weilimdorf

CATANIA – Grande esordio della Covei Meta Catania Bricocity davanti alla gente di Catania. Il PalaCatania applaude la vittoria netta degli uomini di Juanra trascinati dal bello di notte un super Podda autore di una tripletta.

Il match

Gara tosta e dura con i tedeschi del Weilimdorf non bellissimi ma organizzati e robusti. Primi cinque minuti a senso unico. Covei Meta Catania Bricocity riversata nella metà campo avversaria occasioni su occasioni. Da Carmelo Musumeci punizione respinta, alla doppia per Podda prima intervento del portiere, poi piattone largo del laterale rossazzurro. Weilimdorf blindati in difesa con qualche passaggio in ripartenza ma senza pericolo per l’area rossazzurra.

Primo tempo

Tiro al bersaglio per tutto il primo tempo dove Pless il portiere tedesco neutralizzava su Turmena, Silvestri e Drahovsky. A sei dalla fine ecco la super giocata che sbloccava il match: Michelino Podda molto ispirato, puntava l’avversario e scaricava sotto il set il sinistro del vantaggio.

Scatenato Podda non si fermava e un minuto più tardi inventava un altro super gol con scavetto a superare il portiere per il raddoppio. Tedeschi del Weilimdorf che al primo tiro in porta pescavano in jolly che accorciava le distanze e primo tempo chiuso ancora da due occasioni non sfruttate dalla Covei Meta Catania Bricocity e dalla parata di Siqueira a quaranta secondi dal termine

Secondo tempo

Nella ripresa partita sporca nei primi sette minuti con molti falli, intensità e anche tanti errori in appoggio. Silvestri giganteggiava davanti a Siqueira recuperando molte palle sporche ma mancava la finalizzazione negli ultimi metri. Weilimdorf approfittava di questo pet allungare la partita e rimanere attaccato al treno etneo.

Covei Meta Catania Bricocity pero’ che veniva spinta dal pubblico del PalaCatania ma soprattutto ancora il mancino magico di Podda toglieva imbarazzo e tripletta personale per lui. Quarto gol che arrivava dopo pochi secondi e grazie ad uno dei migliori in campo Maurizio Silvestri che andava a pressare alto rubando un pallone prezioso che Drahovsky doveva solo spingere in rete, 1-4.

Nel finale gestione del risultato, due ottime parate del muro Siqueira che neitralizzava anche un tiro libero. A 40 secondi dalla fine gioco, partita e incontro grazie alle stoccate di Sacon e Brunelli. Titoli di coda di tre.punti fondamentali, con un Podda straripante, un Silvestri di grande personalita’ davanti alla difes a tutto il roster rossazzurro a meritare un successo importante. Domani scontro per staccare pass primo posto solitario contro l’Aek Atene. Appuntamento alle ore 20:30 per continuare il sogno Champions League

Tabellino

WEILIMDORF – COVEI META CATANIA BRICOCITY 1-6 (1-2)

WEILIMDORF 1 Philipp Pless 7 Mergim Dervishaj 9 DavudVehab 10 AmerDžindić 12 Kennedy RibeiroSubstitutes 31 LeonMaximilian Pönicke 5 Gjokica Djo Arsovski 13 Tomislav Zovko 14 Lucas Feiste 15 Lukas Dorfschmid 22 Ante Ljubić 24 Hajrulla Redzepi 27 Maximilian Grünberg. Coach Vojkan Vukmirovic

COVEI META CATANIA BRICOCITY 28 Pedro Siqueira 6 Giovanni Pulvirenti 14 Bocão 17 Luis Turmena 22 Carmelo Musumeci Substitutes 18 Joao Carlos 88 Lorenzo Manservigi 2 Michele Podda 3 AnásEl-Ayyane 4 Mario Musumeci 5 Maurizio Silvestri 11 Leonardo Brunelli 16 TomášDrahovský 20 Matheus Pozzer Sacon. Coach Juanra Calvo

Marcatori: al 13’29 pt Podda, al 14’44 pt Podda, al 14’54 Dzinfic, al 8’28 st Podda, al 8’38 st Drahovsky, al 19’30 st Sacon, al 19’50 st Brunelli.