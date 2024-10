Meta Catania, esordio e tre punti d’oro in Champions League

Secco 2-0 ai lussembuerghesi del Differdange

CATANIA. Finisce 2-0. Emozione, adrenalina, storia, uguale Champions League. L’esordio della Meta Catania fa vibrare sulla spinta al primo giorno del Main Round di oltre 2 mila persone al PalaCatania. Anche i cori delle curve del Massimino ad alzare la temperatura di una sfida complicata per tutto il primo tempo contro i lussembuerghesi del Differdange.

Tre punti per cominciare nel migliore modi dopo un primo tempo fatto di occasioni su occasioni e tanti sprechi sottoporta. Dura e coriacea la formazione del Differdange chiusa dietro ma temibile nelle ripartenze. La Meta Catania aveva sul piatto tante occasioni con Pulvirenti, Podda, Arillo e Musumeci ma il muro non cadeva.

Di Contro nel primo tempo era Tornatore pazzesco a neutralizzare un libero per i lussemburghesi. Nella ripresa la stoccata, l’unico vero errore del Differdange con Pulvirenti che volava verso la porta e depositava in rete facendo esplodere il PalaCatania. Match che saliva di intensità, con Timm tra i pali a neutralizzare due occasioni per gli avversari mentre il penalty di Carmelo Musumeci si stampava sul pienone del portiere.

Nel finale la stoccata e l’urlo di Bocão, pallone in rete e gara chiusa. Vittoria importante, sofferta ma.come dicevamo bella, bellissima che apre adesso il secondo capitolo. Stasera ore 20.30 la.seconfa sfida contro gli austriaci del Linz per continuare a sognare l’Elite Round.