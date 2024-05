Meta Catania, Musumeci e compagni pronti alla semifinale Scudetto

Si scende in campo sabato al PalaCatania

CATANIA – La Meta Catania ci arriva forte della vittoria sul Genzano. Le Semifinali Scudetto di Calcio a 5 consegnano un quintetto etneo galvanizzato dalla netta vittoria sul Genzano.

L’appuntamento è per sabato pomeriggio al PalaCatania: fischio d’inizio fissato per le ore 16 con ingresso gratuito. E Meta Catania Bricocity che prosegue nel lavoro fisico e tattico in vista della prima sfida contro Italservice Pesaro Calcio a 5

Conto alla rovescia

Carmelo Musumeci e compagni arrivano al match con una sola sconfitta nelle ultime 11 gare tra Campionato e playoff scudetto. Magic moment Turmena rientrato nei ranghi in gara 2 contro Genzano e autore di 4 reti in due gare.

Una batteria di “stoccatori” importanti, una fabbrica del gol da sfruttare con Podda cannoniere principe con 22 reti, Carmelo Musumeci salito a 18, Turmena 17, Dian Luka 14, 12 gol per Pulvirenti e le 11 reti di Bocao.

Coach Juanra e il suo staff stanno preparando al meglio la gara cercando di recuperare a pieni giri anche Timm e Dian Luka.

Fattore pubblico

La cornice di pubblico è stata sinora la marcia in più: basti pensare che a Catania, nelle due gare dei Quarti di finale, la media è stata di 2 mila spettatori a partita sugli spalti.