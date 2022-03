Meta Catania, Musumeci: “Con Lido di Ostia dobbiamo vincere”

"Non dobbiamo commettere le leggerezze delle scorse gare ed essere cinici e spietati sotto porta"

CATANIA – Meta Catania Bricocity pronta per la sfida di domani pomeriggio contro Todis Lido di Ostia. Alle ore 16 al PalaCatania, ingresso libero, i rossazzurri vogliono assolutamente tornare alla vittoria dopo il pareggio contro la Came Dosson dell’ultimo turno di campionato. Ricerca dei tre punti per gli etnei e ricerca del successo per rilanciare la classifica della Meta Catania Bricocity verso l’accesso alla final eight scudetto.

Queste di seguito le parole del capitano Carmelo Musumeci alla vigilia della gara di oggi: “Dobbiamo assolutamente vincere. Al PalaCatania deve tornare la legge Meta Catania in questo finale di campionato. Davanti al nostro pubblico non possiamo più regalare punti pesanti. Non dobbiamo commettere le leggerezze delle scorse gare ed essere cinici e spietati sotto porta. Partire forte e mettere subito la gara sui binari della vittoria”.

Ramiro dovrà rinunciare agli squalificati Cruz e Tornatore, mentre è rientrato in gruppo e sarò della partita l’argentino Vaporaki.