METE alla Settimana per la Promozione della Cultura Romanì

L'iniziativa promossa dall’UNAR

METE è stata ammessa alla I Edizione della ‘Settimana per la Promozione della Cultura Romanì e per il Contrasto all’Antiziganismo’, promossa dall’UNAR (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica), che si terrà dal 3 al 10 aprile 2024, con il Progetto dal titolo: ‘Il Cammino dei Popoli e la sua Inclusione’.

Palermo, Roma, Ferrara, Antibes, Montecarlo e Bari unite nel racconto socio-culturale e artistico per diffondere conoscenza della storia e della cultura di Rom e Sinti. Ma anche attività di contrasto all’Antiziganismo.

Tra le Azioni della Settimana eccone alcune: attraverso un documentario, ideato e realizzato da ‘Scuola Cinema’ per METE, verrà presentata la realtà vissuta da Rom, Sinti e Caminanti, nati e cresciuti da generazioni nel nostro territorio, e mai considerati italiani. Entrambi gli intervistati escono dallo smantellamento di un campo Rom a Roma, nel quale è stato attivato un progetto di integrazione.

Il Centro di Produzione Cinematografico ‘Larcadarte’, organizzerà un Seminario presso l’Istituto Comprensivo Poggiali Spizzichino di Roma, dove sarà discusso come i Diritti Umani, le Discriminazioni e il Sociale vengono (e possono essere) raccontati attraverso l’audiovisivo.

Un Festival di Teatro/Danza, dal titolo ‘Romanì Danza Fest’, direzione artistica di Teri Demma, concluderà la Settimana. Quest’anno il ‘Romanì Danza Fest’ si terrà a Palermo, mentre dall’anno prossimo si svolgerà a Bari.

Lo spettacolo, che si terrà il 6 aprile al Teatro Nostra Signora della Consolazione (Palermo), è un viaggio all’interno della cultura Rom, che ne svela tutta quella parte di tradizioni a noi sconosciute tentando di svilirne i preconcetti. Un racconto ‘nomade’ anche nell’anima, dove danze e canti grazie alle contaminazioni della cultura occidentale hanno subito evoluzioni tali da lasciare un forte impronta attuale. Una fra queste è il flamenco.

Le Coreografie sono a cura di Deborah Brancato. La narrazione teatrale è di Mari Miserendino e Dana Ionas. I testi sono di Giorgia Butera. La Produzione è ResExtensa Dance Company per METE. Le attività saranno sia in presenza, sia online.

METE è ammessa all’UNAR – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica. E’ iscritta al numero 69 del Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni.

Programma:

‘Il Cammino dei Popoli e la sua Inclusione’ Danza, Ricerca, Testimonianze, Audiovisivo, Educazione

3 aprile 2024, ore 18.30 – Cerimonia di Apertura, intervengono in Conferenza Online: Giorgia Butera (Presidente METE), Sara Baresi (Direttrice Generale OIDUR), Silvia Amato Petragnani (Rappresentante Scuola Cinema) e Dana Ionas (Rappresentante Comunità Rumena), Mari Miserendino (Attivista Cause Sociali). Modera: Sofia Abad (Linguista);

4 aprile 2024, ore 9.30 – Seminario Formativo a cura del Centro di Produzione Cinematografico ‘Larcadarte’, presso l’Istituto Comprensivo Poggiali Spizzichino di Roma. Affrontiamo come i Diritti Umani, le Discriminazioni e il Sociale vengono (e possono essere) raccontati attraverso l’audiovisivo;

5 aprile 2024, ore 18.00 – Proiezione Online Documentario realizzato da ‘Scuola Cinema’. Sarà presentata la realtà vissuta da Rom, Sinti e Caminanti, nati e cresciuti da generazioni nel nostro territorio, e mai considerati italiani. Entrambi gli intervistati escono dallo smantellamento di un campo Rom a Roma, nel quale è stato attivato un progetto di integrazione;

5 aprile 2024, ore 19.00 – Laboratorio in sede METE. Incontro e Confronto sulla Cultura Romanì e il Contrasto all’Antiziganismo;

6 aprile 2024, ore 21.00 – ‘Romanì Danza Fest’, si terrà il 6 aprile al Teatro Nostra Signora della Consolazione (Palermo). Coreografie: Deborah Brancato. Coordinatore: Teri Demma. Testi: Giorgia Butera. Narrazione Teatrale: Mari Miserendino e Dana Ionas. Produzione ResExtensa Dance Company per METE.

7 aprile 2024, ore 18.00 – Cerimonia di Chiusura a cura di Sofia Abad, curatrice della Campagna Video Social sul tema della Settimana UNAR in oggetto.