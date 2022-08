Mete Onlus, parte una campagna di inclusione sociale

Si darà il via a sessioni di danza, che possono tradursi in stage, performance e show

PALERMO – Mete Onlus, da sempre unita ed attenta al mondo della danza ha deciso di ideare una campagna di inclusione sociale permanente. La danza, per l’organizzazione guidata da Giorgia Butera, è un sentimento di libertà, gioia ed unione. La formazione è libera, donne appartenenti a diverse etnie, con storie diverse si uniscono per dar vita a sessioni di danza, che possono tradursi in stage, performance e show.

La “Free Union Dance” sarà guidata da professionisti del settore. La prima edizione si terrà a Palermo, giorno 9, 10 e 11 settembre 2022 alla Capital Dance Academy, cui il direttore artistico è Mimmo Renna.

Renna, finalista mondiale al SALSA OPEN di Puertorico, ha ballato fin dall’età di 9 anni nei migliori congressi di fama nazionale ed internazionale, rappresentando la città di Palermo nel mondo.

La presidente, afferma “quanto sia complementare unire azioni di inclusione dedite al divertimento ed allo svago in una programmazione sui diritti umani di elevato spessore, intervenendo in azioni giuridiche, socio-sanitarie, di sensibilizzazioni e culturali”.