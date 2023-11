Meteo, allerta arancione in Sicilia: le previsioni della protezione civile

Il bollettino

PALERMO – Meteo, allerta arancione in Sicilia, gialla in alcune province. Ecco il bollettino della Protezione civile con le previsioni.

Meteo, l’allerta

La protezione civile ha diramato un avviso per il rischio “meteo, idrogeologico e idraulico”, con l’allerta arancione per le province di Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa. Diramata l’allerta gialla per Agrigento e Trapani.

Le previsioni

“Dal tardo pomeriggio del 22 novembre – scrive la protezione civile – e per le successive 18 – 24 ore, si prevedono piogge e temporali sparsi, specie nei settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

Sicilia e altre regioni

Temporali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie nei settori meridionali e ionici. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e venti da forti a burrasca su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Meteo, gli aggiornamenti