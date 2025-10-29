Meteo, allerta gialla in Sicilia: l’avviso della protezione civile

Tornano i temporali, i particolari

PALERMO – Allerta gialla in Sicilia, la protezione civile ha diramato un avviso: previsti temporali. I particolari.

Allerta gialla in Sicilia

La protezione civile prevede precipitazioni “sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, dal pomeriggio, sui settori occidentali, centro-meridionali ed orientali, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

La perturbazione

Dalla serata di oggi precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria e Toscana, in estensione all’Emilia-Romagna. In mattina le piogge si estenderanno a Sardegna e Lazio, specie lungo i settori costieri e Sicilia. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile che avverte come i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.